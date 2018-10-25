В Пензе раскрыли убийство мужчины, найденного в салоне автомобиля

Участковый уполномоченный полиции помог раскрыть убийство. На его рабочей территории был обнаружен труп мужчины с колото-резаной раной груди. Как выяснилось, незадолго до трагедии убийца и его жертва выпивали спиртное и вели беседы на интересующие обоих темы.

Подозреваемого задержали быстро - это ранее судимый молодой человек 1994 года рождения. Он жил в доме неподалеку от места происшествия. Участковый держал его на особом счету.

«Освободился в июле 2018 года, не работает, характеристики отрицательные», - сказал старший участковый уполномоченный УМВД России по Пензе Олег Галкин.

Согласно версии следствия и словам задержанного, потерпевший - житель Пензы 36 лет - находился в стоящей во дворе машине вместе с женщиной, которая была общей знакомой мужчин, и распивал с ней спиртное. Затем компания стала больше на одного человека.

«Злоумышленник присоединился к ним, и они продолжили употреблять алкоголь втроем. В процессе общения между мужчинами возник конфликт на почве того, что тот высказался нецензурно в адрес обвиняемого и его родственников. Ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник побежал к себе домой, взял нож, вернулся и нанес им удар в грудь соседа», - прокомментировал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Пензы Алексей Нефедов.

Как установила экспертиза, мужчина умер в салоне автомобиля от раны и большой потери крови. Злоумышленник будет находиться под стражей до суда. До этого в его криминальной биографии значилась только судимость за кражу.