В Пензе раскрыли серию дачных краж

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30 июня 2019, 12:38Криминал
Прошелся по недостроенным дачным домам и забрал электроинструменты. Пензенские полицейские раскрыли серию краж в Железнодорожном и Первомайском районах Пензы. Проверку начали после того, как с заявлением к правоохранителям обратился 58-летний горожанин.
«Он сообщил, что в начале мая текущего года неизвестный, отжав раму пластикового окна, проник в дачный дом, расположенный в садоводческом товариществе на территории Железнодорожного района, откуда похитил электроинструменты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 35-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», - сообщил старший следователь отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России по Пензе Алексей Алексеев.
Правоохранители установили причастность задержанного к серии похожих краж в Железнодорожном и Первомайском районах Пензы. Мужчина пояснил, что целенаправленно выбирал недостроенные дома, где, по его мнению, могли находиться электроинструменты и другие ценные вещи. Похищенное он продавал, а деньги тратил на личные нужды.
Уголовные дела объединены в одно производство и находятся на рассмотрении. Задержанный на время расследования заключен под стражу.
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