В Пензе раскрыли пять уголовных дел о краже крышек для колодцев

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03 декабря 2019, 12:34Общество
В Пензе было зафиксировано 11 случаев исчезновения крышек, установленных на колодцах. В обстоятельствах случившегося разбирались правоохранители.
За 11 месяцев 2019 года аварийно-диспетчерская служба ООО «Горводоканал» получила около тысячи обращений о состоянии колодцев в Пензе – по 20 в неделю. Было выполнено 877 заявок: рабочие чистили, ремонтировали, меняли и устанавливали новые крышки.
В 11 случаях был зафиксирован факт исчезновения крышки, что стало основанием для пяти уголовных дел. Злоумышленники уже установлены.
При обнаружении открытого колодца пензенцев призывают обращаться по телефону 20-00-19.
Специалисты следят за состоянием колодцев не только после обращений. Есть также график плановых рейдов. В зеленой зоне на колодце должна быть бетонная крышка или полиэтиленовый люк. На проезжей части – чугунная крышка, пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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