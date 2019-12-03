В Пензе раскрыли пять уголовных дел о краже крышек для колодцев

В Пензе было зафиксировано 11 случаев исчезновения крышек, установленных на колодцах. В обстоятельствах случившегося разбирались правоохранители.

За 11 месяцев 2019 года аварийно-диспетчерская служба ООО «Горводоканал» получила около тысячи обращений о состоянии колодцев в Пензе – по 20 в неделю. Было выполнено 877 заявок: рабочие чистили, ремонтировали, меняли и устанавливали новые крышки.

В 11 случаях был зафиксирован факт исчезновения крышки, что стало основанием для пяти уголовных дел. Злоумышленники уже установлены.

При обнаружении открытого колодца пензенцев призывают обращаться по телефону 20-00-19.

Специалисты следят за состоянием колодцев не только после обращений. Есть также график плановых рейдов. В зеленой зоне на колодце должна быть бетонная крышка или полиэтиленовый люк. На проезжей части – чугунная крышка, пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, пишет ИА «Пенза-Пресс».