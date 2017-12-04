04 декабря 2017, 13:03Криминал В Пензе раскрыли кражу двух скоростных велосипедов В Пензе раскрыта кража двух скоростных велосипедов. Полицейские по горячим следам задержали 26-летнего молодого человека, который ранее был судим. Подозреваемый рассказал, что пойти на преступление заставили финансовые трудности. В принятии этого решения большую роль сыграл алкоголь.

«Замка нет на сарае, где хранились три велосипеда, один так и стоит старенький, никому ненужный, а вот двух скоростных - нет», - рассказала потерпевшая Татьяна Антипкина.

«Молодой человек взломал замок гаража, откуда похитил сначала один велосипед, затем через некоторое время другой. Один из велосипедов сотрудники полиции изъяли в ходе осмотра места происшествия, а второй - подозреваемый оставил возле магазина», - сообщил следователь Следственного отдела № 5 УМВД России Пензы Александр Фролов.



Молодой человек свою вину признал полностью. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Криминал

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