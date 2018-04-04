В Пензе раскрыли группу инсценировщиков ДТП

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04 апреля 2018, 16:36Криминал
В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования организованной преступной группой (ОПГ).
Следствие установило, что житель Пензенской области в 2015 году организовал группу людей, которым удалось инсценировать 27 ДТП. Среди них были якобы виновные и пострадавшие, последние затем подавали в страховую компанию пакеты документов, необходимые для получения выплат.
«Таким образом, участники ОПГ получили от страховой компании более 3 млн рублей, чем причинили страховой компании крупный ущерб», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Полицейские заподозрили неладное, когда анализировали ситуацию, сложившуюся на рынке автострахования. Оказалось, что определенные автомобили фигурировали во многих страховых случаях.
«Подозрительные аварии происходили либо днем в отдаленных селах, либо на территории Пензы в ночное время. В качестве виновной стороны выступали водители автомобилей отечественного производства, а в качестве потерпевших – водители иномарок представительского класса, таких как BMW, Audi, Mercedes», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
В настоящее время по делу задержаны восемь человек, в том числе - два судебных пристава, один инспектор ДПС и эксперты «Регионального экспертного центра», который выдавал заключение об осмотре машин.
Машины, с помощью которых инсценировали ДТП, изъяли. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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