15 июня 2017, 18:23Криминал В Пензе раскрыли дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере Отсутствие личного знакомства друг с другом не мешало вести криминальный бизнес. Пензенские сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере.

«В состав группы входили шесть человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые обеспечивали деятельность интернет-магазина по продаже наркотических средств на территории Пензенской области. Среди них - оптовые и розничные закладчики, а также их руководители», - сообщил заместитель начальника отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Пензенской области Олег Буканов.

Обвиняемые осуществляли преступную деятельность с декабря 2015-го по ноябрь 2016 года. Злоумышленники хранили наркотики на съемных квартирах. Продажу вели бесконтактным способом. В целях конспирации обмен информацией между участниками группы происходил через интернет. Для всех них сбыт наркотиков был основным источником дохода.

Новых членов в состав группы принимали только после внесения обеспечительного платежа в сумме до пяти тысяч рублей. Руководители группы заинтересовывали новых участников возможностью карьерного роста и увеличением дохода.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более одного килограмма наркотиков синтетического происхождения, рыночная стоимость которых составляет около полутора миллионов рублей. Расследование уголовного дела длилось 11 месяцев.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по части 5-й статьи 228-й Уголовного кодекса России. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Криминал

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