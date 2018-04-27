В Пензе раскритиковали подрядчика по реконструкции лагеря «Романтик»

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27 апреля 2018, 17:08Общество
Проектно-сметная документация (ПСД) по реконструкции пензенского лагеря «Романтик» готова, однако процесс тормозится из-за невозможности провести ее экспертизу.
«Мы этому вопросу уделяем внимание, уже шесть заседаний суда прошло по понуждению этой организации к прохождению экспертизы, завтра будет очередное в Самаре. 1 июня 2017 года должны были сдать ПСД», - сообщил вице-мэр Владимир Попков на сессии Гордумы 27 апреля.
Депутат Алексей Савичев предложил проработать вопрос по передаче объектов подрядчикам более серьезно.
«Эта организация проявила себя как недобросовестная. Она выиграла уже не первый объект в Пензе, но ни один не завершила. Например, строительство детского сада в Терновке. Пришлось отказаться от услуг этого подрядчика. Надо серьезно проработать этот вопрос. Мы теряем время и силы», - подчеркнул он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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