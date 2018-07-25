В Пензе работы на ул. Антонова должны быть завершены в октябре

В Пензе продолжается реконструкция улицы Антонова. Она ведется в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Согласно контракту, работы должны быть завершены к 15 октября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в настоящее время ведутся работы по устройству нижнего слоя покрытия на участке три, завершается установка дорожного бортового камня на участках три и четыре.

На третьем участке также устанавливают наружное освещение, переустраивают линии связи и электроснабжения. Начаты работы по устройству тротуаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».