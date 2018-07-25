25 июля 2018, 09:32Общество

В Пензе работы на ул. Антонова должны быть завершены в октябре

В Пензе продолжается реконструкция улицы Антонова. Она ведется в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Согласно контракту, работы должны быть завершены к 15 октября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в настоящее время ведутся работы по устройству нижнего слоя покрытия на участке три, завершается установка дорожного бортового камня на участках три и четыре.

На третьем участке также устанавливают наружное освещение, переустраивают линии связи и электроснабжения. Начаты работы по устройству тротуаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_prodolzhaetsya_rekonstruktsiya_ulitsy_antonova/

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