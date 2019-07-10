В Пензе работники скорой помощи начали получать доплаты

10 июля в Пензе началась выплата зарплат за июнь в соответствии с планом ее поэтапного повышения сотрудникам областной станции скорой медпомощи.

Как сообщает пресс-центр облправительства со ссылкой на документ, разработанный региональным минздравом, врач с опытом работы более семи лет получил доплату в 5826 рублей в расчете на ставку за фактически отработанное время. Средний медперсонал с опытом работы более семи лет получил доплату в 4643 рубля. Водителям в полном объемевыплатили сверхурочные за второй квартал 2019 года.

Фельдшера, которые работают в неукомплектованных бригадах, получили выплату за отсутствие второго медработника - 100% от должностного оклада (14500 рублей).

Согласно «дорожной карте», установлено несколько этапов повышения зарплат:

- 1 этап – выплаты среднему медицинскому персоналу, имеющему опыт работы от семи лет;

- 2 этап – доплаты водителям, имеющим опыт работы от семи лет;

- доплаты водителям, имеющим опыт работы от пяти лет;

- доплаты среднему медперсоналу, имеющему опыт работы от пяти лет.

Таким образом, врач, отработавший на станции скорой помощи от пяти до семи лет, получит 10 августа (на втором этапе) выплату в размере 4005 рублей. Средний медперсонал с аналогичным опытом работы – 3192 рубля, водитель - 2553 рубля. Водитель автомобиля, имеющий опыт работы на скорой помощи более семи лет, получит доплату в 3714 рублей.

О том, как за последние три года изменилась областная станция скорой медпомощи и какие перемены ее ждут, можно почитать здесь. О том, как устроена работа службы в Пензенской области, - здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».