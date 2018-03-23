В Пензе работники культуры получили поздравления

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил собравшихся за плодотворный труд, бережное отношение к наследию, большой вклад в развитие сферы.

«Вам удается реализовывать самые яркие проекты, которые прославляют Пензу далеко за пределами региона. Вы постоянно развиваетесь, совершенствуя систему дополнительного образования нашего города. Благодаря вашей способности увидеть талант, раскрыть его, наш город сегодня звучит на всех уровнях. Тот факт, что Пенза вошла в десятку городов по номинантам Дельфийских игр, говорит о многом», - сказал глава администрации города.

За высокие достижения в сфере культуры Виктор Кувайцев лично вручил благодарственные письма и почетные грамоты лучшим работникам отрасли. Награды и подарки получили более 130 человек, сообщает пресс-служба мэрииМэр Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил собравшихся за плодотворный труд, бережное отношение к наследию, большой вклад в развитие сферы.

«Вам удается реализовывать самые яркие проекты, которые прославляют Пензу далеко за пределами региона. Вы постоянно развиваетесь, совершенствуя систему дополнительного образования нашего города. Благодаря вашей способности увидеть талант, раскрыть его, наш город сегодня звучит на всех уровнях. Тот факт, что Пенза вошла в десятку городов по номинантам Дельфийских игр, говорит о многом», - сказал глава администрации города.

За высокие достижения в сфере культуры Виктор Кувайцев лично вручил благодарственные письма и почетные грамоты лучшим работникам отрасли. Награды и подарки получили более 130 человек, сообщает пресс-служба мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».