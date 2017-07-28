28 июля 2017, 19:16Общество В Пензе работникам торговли вручили грамоты В Губернаторском доме чествовали лучших работников торговли региона, которые отмечали свой профессиональный праздник 22 июля. С пожеланиями и словами благодарности к собравшимся обратился вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

«Торговля – это двигатель экономики. Если развита торговля, идет реализация той продукции, которая сегодня выпускается, естественно развивается экономика. От того, как развита торговля сегодня в том, или ином регионе, зависит и уровень экономических отношений на данной территории», - сказал Валерий Савин.

За весомый вклад в развитие торговли и многолетний добросовестный труд особо отличившимся специалистам присвоили звание «Почетный работник торговли России».

Остальным вручили грамоты и благодарности губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области. Всего на торжественной церемонии наградили 30 человек.

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