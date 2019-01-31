В Пензе работник МУПа получил тяжелые травмы при падении с грузовика

После публикаций в СМИ о травмировании рабочего МУПа пензенские следователи провели проверку. В итоге возбудили уголовное дело.

Следователи установили, что днем 15 ноября дорожный рабочий МУП «Пензадормост» разгружал мешки с солью на территории предприятия. Допустил его к этому начальник участка по приготовлению пескосоляной смеси, водозабору и снегоотвалу.

«При этом рабочий не имел допуска к осуществлению погрузочно-разгрузочных работ, не прошел соответствующее обучение, при выполнении работ находился в опасной зоне перемещения груза», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

В результате сотрудник предприятия ударился плечом о поднятый краном груз и упал из кузова машины через задний борт. 37-летний мужчина получил многочисленные травмы, его здоровью, по заключению медиков, нанесен тяжкий вред.

Расследование по данному факту продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».