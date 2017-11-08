08 ноября 2017, 19:37Здоровье В Пензе работает уникальное отделение кардиореабилитации Высокотехнологичное лечение и качественная реабилитация. В пензенской больнице скорой помощи имени Захарьина работает уникальное отделение кардиореабилитации, одно из немногих в России. Лечение в нем проходят пациенты с различными сердечнососудистыми заболеваниями.

Юрий Поздникин несколько лет назад перенес инфаркт, но помощь мужчине оказали своевременно - серьезных последствий удалось избежать. Пациент пошел на поправку и начал активно заниматься спортом, но на днях вновь почувствовал боль в груди.

«Вызвал скорую помощь, пожаловался. Наличие инфаркта отсутствовало, но боль была и не проходила. Решили госпитализировать. Меня здесь прокапали, уход очень хороший», - рассказал он.

Мужчину определили в отделение кардиореабилитации. Буквально за пару дней он пришел в себя.

«Сюда переводятся больные и после остро коронарного синдрома, и после коронарного шунтирования, протезирования клапанов с различными заболеваниями. В кардиоцентре у пациента бывает до шести-восьми операций одновременно. Наркоз очень длительный и естественно им нужно выходить из этого состояния», - пояснила заведующая отделением кардиореабилитации городской больницы скорой медицинской помощи им. Г. А. Захарьина Людмила Казанцева.

Здесь пациенты получают всю необходимую помощь: медикаментозную, психологическую и физическую. Отделение кардиореабилитации на базе городской больницы скорой медицинской помощи имени Захарьина работает с 2009 года. За это время специалисты оказали помощь тысячам пациентов. Многие попадают сюда после лечения в федеральном кардиоцентре.

«Это отделение уникально тем, что у нас создана преемственность с кардиохирургами. При необходимости, кардиохирурги приходят и помогают нам. При наличии необходимости мы можем пользоваться диагностической базой кардиоцентра», - сказала заместитель главного врача по медицинской части городской больницы скорой медицинской помощи им. Г. А. Захарьина Наталья Тимофеева.

Кроме того, с родственниками пациентов здесь проводят разъяснительные беседы по уходу за больными. Лечение в отделении кардиореабилитации проходят не только пензенцы, но и жители других регионов.

Здоровье

просмотров 125

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: