В Пензе работает «горячая линия» по вопросам качества школьных товаров

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о том, на какие критерии следует обращать внимание при покупке школьного рюкзака. Некоторые товары, представленные на пензенском рынке, не соответствуют нормативам. К таким выводам пришли сотрудники регионального управления после проведенных исследований.

Производители не перестают удивлять родителей, поставляя на рынок всевозможные ранцы для школьников, разнообразные по форме, материалам изготовления и дизайну. Однако далеко не все рюкзаки отвечают существующим в стране нормативам. В этом убедились сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Одно из наиболее частых нарушений - превышение допустимого веса.

«Рюкзак для начальных классов должен весить не более 700 граммов, а масса одного из образцов была почти полтора килограмма, что не соответствует требованиям технического регламента. Также обращайте внимание на внешний вид рюкзака, то есть на молнии, они должны хорошо открываться и закрываться, а ручка удобная, плотная, хорошая пришита, швы прочные», - рассказала заведующая отделением обеспечения надзора по гигиене детей и подростков Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Надежда Широкова.

Для учеников средних и старших классов ранец без учебников должен весить не более килограмма. Кроме того, он должен иметь карман для карандашей и ручек, светоотражающие элементы, формоустойчивую спинку, регулирующиеся лямки и маркировку со сведениями о происхождении, а также информацию о материале и весе.

Кроме того, в преддверии нового учебного года специалисты Роспотребнадзора также уделяют особое внимание детской одежде, обуви и школьным принадлежностям. Зачастую, товары и из этой категории могут не соответствовать приятым санитарным нормам.

«Если по результатам экспертизы выявлен неудовлетворительный результат, то управление принимает меры к изготовителю, производителю или поставщику. Некачественная продукция сразу изымается из оборота. Пока некачественной детской одежды не было обнаружено, только обувь, которая содержала дибутилфталат, - опасное химическое вещество, которого там вообще не должно быть», - рассказала заведующая отделением санитарного надзора Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Юлия Краснослободцева.

До 3 сентября в учреждениях регионального управления Роспотребнадзора работает «горячая линия» - 8-800-707-64-22, 68-88-51, 55-39-86. Позвонив по одному из номеров можно получить консультацию или, в случае приобретения некачественного товара, составить претензию.