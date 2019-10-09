В Пензе работает «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

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09 октября 2019, 13:33Общество
В управлении Роспотребнадзора Пензенской области до 16 октября работает «горячая линия» (0+) по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, специалисты управления рассказывают гражданам, где можно сделать прививку против гриппа, как уберечь детей в сезон эпидемий, как правильно носить маску, куда можно обратиться за медицинской помощью.
«Горячая линия» работает в Едином консультационном центре Роспотребнадзора круглосуточно, без выходных, на русском и английском языках по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
Также можно обращаться по телефонам: 8-800-707-64-22 и 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00 в будни, в пятницу – с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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