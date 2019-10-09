В Пензе работает «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора Пензенской области до 16 октября работает «горячая линия» (0+) по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, специалисты управления рассказывают гражданам, где можно сделать прививку против гриппа, как уберечь детей в сезон эпидемий, как правильно носить маску, куда можно обратиться за медицинской помощью.

«Горячая линия» работает в Едином консультационном центре Роспотребнадзора круглосуточно, без выходных, на русском и английском языках по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Также можно обращаться по телефонам: 8-800-707-64-22 и 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00 в будни, в пятницу – с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45), пишет ИА «Пенза-Пресс».