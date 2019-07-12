В Пензе рабочий спас котенка

По словам мужчины, инцидент произошел утром 12 июля на парковке недалеко от библиотеки Лермонтова в Пензе. Он собирался ехать по делам, но услышал, как из-под капота раздается мяуканье. Горожанин понял, что в машину пробрался котенок.

«Котенок затаился и не выходил, выманить его я не смог – он сидел на поддоне под аккумулятором», - пояснил он.

Мужчина позвонил спасателям, но пока те ехали, котенка спас рабочий, который ремонтировал соседний двор, пишет ИА «Пенза-Пресс».