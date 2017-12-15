15 декабря 2017, 12:35Происшествия В Пензе пытаются спасти мужчину, которого засыпало землей Пензенец прислал в редакцию ИА «Пенза-Пресс» фотографии с места происшествия на Западной поляне.

По словам очевидца, ЧП произошло утром 15 декабря на улице Мира около дома №41.

«В этом месте проходит ремонт теплотрассы, выкопана глубокая яма. В этой яме человека засыпало землей, его пытаются вытащить. Приехала реанимация, спецслужбы», - рассказал он.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в настоящее время на месте работают спасатели. Личность пострадавшего пока не установлена, также неизвестно, жив ли он, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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