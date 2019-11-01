В Пензе пьяный водитель врезался в автобус

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01 ноября 2019, 16:49Происшествия
В Пензе осудили автолюбителя, который устроил «пьяное» ДТП.
Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, инцидент произошел в июне. Пьяный пензенец сел за руль машины и поехал. Он не справился с управлением и врезался в автобус.
ДТП приехал оформлять инспектор. Он попросил мужчину пройти освидетельствование, но последний отказался это делать. Оказалось, что ранее его лишили прав за аналогичное нарушение.
В результате автолюбителю назначили 280 часов обязательных работ. Помимо этого, его лишили прав на три года. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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