В Пензе пьяный дебошир покусал полицейского

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21 ноября 2017, 15:03Общество
В Пензе 30-летнего мужчину осудили за применение насилия в отношении представителя власти и его публичное оскорбление.
27 сентября нетрезвый мужчина в бильярдном клубе на улице Окружной совершил мелкое хулиганство. Из-за этого полицейские попросили емго проследовать в отдел для разбирательства. Выражая недовольство, мужчина публично оскорбил одного из сотрудников полиции и отказался идти. Тогда на него надели наручники, а мужчина в это время укусил полицейского за кисть левой руки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Суд назначил мужчине штраф - 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.
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