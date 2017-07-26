Пьяная пензячка угнала машину, чтобы съездить в магазин

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26 июля 2017, 19:41Криминал
Чрезмерное употребление алкоголя подтолкнуло 23-летнюю жительницу Пензы на безрассудный поступок.
Сначала девушка украла чужой автомобиль, а после, когда ее заметили стражи порядка, попыталась на нем скрыться. Однако погоня продлилась не долго. Бросив машину, нетрезвая угонщица попыталась от полицейских убежать. Как позже выяснилось, что «Лада» шестой модели понадобилась даме, чтобы доехать за выпивкой.
«Я подошла к машине, дернула дверь, она оказалась открытой. Сели с другом в нее, наши ключи, завели и поехали в сторону магазина», - сказала подозреваемая.
«В отделе дознания ОП №2 по факту угона машины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.156 УК РФ. Подозреваемой по уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил старший дознаватель отдела дознания ОП №2 УМВД России по г. Пензе Владимир Клишин.
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