В Пензе прыгуны в воду из 11 регионов выступят на первенстве России

В пензенском дворце спорта «Буртасы» 26 марта стартует первенство России «С», «D», «Е» по прыжкам в воду (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, по результатам соревнований будет укомплектована юношеская сборная России для участия в международном турнире, а также пройдет зачисление в состав юниорской сборной на 2019 год.

В первенстве примут участие спортсмены следующих возрастных групп: 12-13 лет («С»), 10-11 («D») и 9 лет и младше («E»).

За награды в личных видах программы и командном зачете поборются более 210 спортсменов из 11 регионов.

«Пензенскую область на этих соревнования будут представлять три команды (24 спортсмена) ГБУ ПО СШОР водных видов спорта», - отметили в министерстве.

Торжественное открытие соревнований состоится 27 марта в 15.30, они продлятся до 2 апреля.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».