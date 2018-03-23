В Пензе прыгуны в воду из 11 регионов выступят на первенстве России

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23 марта 2018, 10:03Спорт
В пензенском дворце спорта «Буртасы» 26 марта стартует первенство России «С», «D», «Е» по прыжкам в воду (0+).
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, по результатам соревнований будет укомплектована юношеская сборная России для участия в международном турнире, а также пройдет зачисление в состав юниорской сборной на 2019 год.
В первенстве примут участие спортсмены следующих возрастных групп: 12-13 лет («С»), 10-11 («D») и 9 лет и младше («E»).
За награды в личных видах программы и командном зачете поборются более 210 спортсменов из 11 регионов.
«Пензенскую область на этих соревнования будут представлять три команды (24 спортсмена) ГБУ ПО СШОР водных видов спорта», - отметили в министерстве.
Торжественное открытие соревнований состоится 27 марта в 15.30, они продлятся до 2 апреля.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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