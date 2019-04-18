В Пензе прозвучит классическая литургическая месса под ритмы танго

Губернаторская симфоническая капелла готовится к премьере. 20 апреля в Пензенской областной филармонии прозвучит «Месса танго» (12+) итальянского композитора Луиса Бакалова. В концерте, кроме хора и оркестра капеллы, примут участие приглашенные солисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Классическая литургическая месса под ритмы танго прозвучит в Пензе впервые. Ее автор - итальянский композитор, аргентинец по происхождению, Луис Бакалов соединил два, казалось бы, совершенно противоположных стиля. Своим творением мастер хотел передать идею единого Бога для всех.

«Господь для всех един, и независимо от того, на каком языке мы в нему обращаемся, какие ритуалы при этом выполняем, к какой конфессии принадлежим, для него ничего не меняется. И если при обращении к Богу в твоем сердце играет танго, почему бы не посвятить окружающих в такой прекрасный порыв твоей души», - сказал солист Центра оперного пения имени Галины Вишневской из Москвы Марат Мухаметзянов.

«Месса танго» прозвучит на испанском языке. Несмотря на то, что текст значительно сокращен, композитор сохранил каноническое деление мессы на пять частей. Вокальные партии исполнят солисты Центра оперного пения имени Галины Вишневской.

«Он написал эту великолепную мессу на основе фольклорного материала и, прежде всего, на аргентинском танго, очень необычно. Есть чисто танцевальные номера по ритмике, темпу, хотя текст католический, это классическое литургическое произведение. И характерно то, что используются ударные инструменты», - рассказал художественный руководитель и главный дирижер Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

На концертах Луиса Бакалова, даже если он играл классическую музыку, всегда звучало танго. В Пензенской областной филармонии решили последовать традиции композитора.