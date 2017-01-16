16 января 2017, 15:26Происшествия В Пензе проводится проверка по факту смерти малыша в больнице В Пензе проводится доследственная проверка по факту смерти в реанимации Областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова 3-летнего мальчика.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации областного управления СКР, 27 декабря малыша госпитализировали в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Состояние ребенка ухудшилось и поэтому его перевели в областную детскую больницу. Но спасти его не удалось.

«По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате герпетической инфекции. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, также другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Людмила Фомина.

Происшествия

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