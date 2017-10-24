24 октября 2017, 16:03Общество В Пензе проверяют рекламный баннер нашумевшего фильма Пользователи социальных сетей обсуждают рекламную вывеску с изображением императора Николая II. Необычный баннер с призывом покаяться появился на одной из улиц Пензы. Такой же плакат видели на улицах в Тюмени и Екатеринбурге.

Пользователи социальных сетей поделились фотографией рекламного баннера на улице Чехова. Щит рекламирует фильм, посвященный последнему правителю из рода Романовых Николаю II. Картина под рабочим названием «Ложь Матильды» была создана как ответ и опровержение скандальному фильму Алексея Учителя о романе будущего императора и балерины Матильды Кшесинской.

По иронии судьбы даже на рекламном щите фотография императора оказалась в непосредственной близости от образа длинноногой красавицы. Рекламная конструкция находится неподалеку от проезжей части. Ее уже успели увидеть тысячи водителей, которые едут со стороны Шуиста и автовокзала. Пока неизвестно, сколько пензенцев вняли призыву покаяться. Однако первую серию фильма на видеохостинге YouTube посмотрели более 7000 человек.

В съемках приняли участие депутат Госдумы Виталий Милонов, балерина Илзе Лиепа, боец Федор Емельяненко, путешественник Федор Конюхов и другие общественные деятели. Подобные баннеры появились в Тюмени и Екатеринбурге. Рекламная служба города Пензы отказалась комментировать содержание рекламного щита. Зато в федеральной антимонопольной службе одно нарушение все же нашли.

«Все это решается на экспертном совете. На первый взгляд, данная реклама не содержит оскорбительных выражений, образов. Этого в рекламе нет, но есть другие нарушения. Данная реклама не содержит возрастных ограничений», - пояснила главный специалист-эксперт УФАС России по Пензенской области Марина Кузьмина.

Многие пензенцы о скандале вокруг фильма Алексея Учителя ничего не слышали. Однако нашлись и те, кто не видит ничего плохого в исторической драме, пусть и с реальными историческими личностями в основе сюжета.

А тем временем протесты вокруг фильма о цесаревиче и балерине не утихают. Депутат Государственной Думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила более 40 запросов в генеральную прокуратуру по поводу его проверки. Якобы созданный в фильме образ не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью императора Николая II.

Православные и общественные активисты провели несколько акций против выхода картины в прокат. Однако подобная активность только разжигает интерес к фильму, который в иных обстоятельствах, возможно, и не сыскал бы столь пристального внимания общества.

Общество

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