В Пензе проверят занятость в кружках и секциях в дневное время

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 сентября 2017, 15:03Общество
Глава города Пензы Валерий Савельев на сессии Гордумы 28 сентября напомнил о необходимости обеспечить занятость учреждений культуры в первую смену.
Начальник управления культуры города Вера Фейгина сообщила, что в первую смену, до трех часов дня, занимаются 308 человек.
«Учреждения культуры предлагают дополнительное образование, которое осуществляется согласно стандартам. Педагоги занимаются, в том числе и методической деятельностью, в первой половине дня, а после обеда идут кружки и секции», - сказала она.
Валерий Савельев рассказал, что приезжал с проверкой в центр культуры и досуга в 12 часов дня.
«Там было два человека, педагогов нет. Хотелось бы, чтобы помещение было загружено полностью», - заявил глава города.
На что Вера Фейгина ответила, что это было летом во время каникул, а в настоящее время помещения загружены. Глава Пензы попросил предоставить полную информацию о работающих кружках и их расписание, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 сентября 2017, 19:52Пензенец упал в раскопанную траншею теплотрассы
28 сентября 2017, 19:47В Пензе пройдет турнир ассоциации студенческих спортивных клубов
28 сентября 2017, 19:41Зампредом Гордумы Пензы стал Николай Тактаров
28 сентября 2017, 19:34Юные пензенцы боролись за звание «Лучшего велосипедиста»
28 сентября 2017, 19:29«Сбербанк» презентовал пакет услуг для бизнеса без абонентской платы
28 сентября 2017, 19:20Маленькие пензенцы смогут увидеть спектакль по мотивам сказки «Теремок»
28 сентября 2017, 19:15Шоу пензенских дизайнеров решено сделать традиционным
28 сентября 2017, 19:09Пензенцы могут получить скидку на госпошлину через портал госуслуг