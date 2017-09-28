28 сентября 2017, 15:03Общество В Пензе проверят занятость в кружках и секциях в дневное время Глава города Пензы Валерий Савельев на сессии Гордумы 28 сентября напомнил о необходимости обеспечить занятость учреждений культуры в первую смену.

Начальник управления культуры города Вера Фейгина сообщила, что в первую смену, до трех часов дня, занимаются 308 человек.

«Учреждения культуры предлагают дополнительное образование, которое осуществляется согласно стандартам. Педагоги занимаются, в том числе и методической деятельностью, в первой половине дня, а после обеда идут кружки и секции», - сказала она.

Валерий Савельев рассказал, что приезжал с проверкой в центр культуры и досуга в 12 часов дня.

«Там было два человека, педагогов нет. Хотелось бы, чтобы помещение было загружено полностью», - заявил глава города.

На что Вера Фейгина ответила, что это было летом во время каникул, а в настоящее время помещения загружены. Глава Пензы попросил предоставить полную информацию о работающих кружках и их расписание, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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