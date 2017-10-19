19 октября 2017, 16:04Общество В Пензе проверят законность взимания комиссии за оплату питания в школах Сотрудники прокуратуры Пензенской области проверят законность взимания комиссии за оплату питания в школах.

Такие поручения дали прокурорам Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского районов города.

По предварительным данным, платежи за услуги питания при помощи пластиковых карт принимаются в 57 образовательных организациях Пензы.

По информации региональной прокуратуры, в школах сотрудники оценят законность этого способа. О результатах проверок сообщат дополнительно.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что родители возмущены взиманием комиссии за пополнение школьной карты. Так, дети принесли из учебных заведений уведомления о том, что с 15 октября за пополнение карты «Электронная школа», по которой ученики получают питание, будет взиматься комиссия, однако изначально этого якобы не предполагалось. То есть фактически школьное питание подорожает, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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