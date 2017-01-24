24 января 2017, 13:33Общество

В Пензе проверят водителей общественного транспорта

25 января в Пензе пройдет мероприятие «Автоперевозчик».

Мероприятие направлено на предупреждение нарушений ПДД водителями, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе, отметили в пресс-службе областного УГИБДД.

В ведомстве также напомнили, что необходимо соблюдать ПДД всем участникам дорожного движения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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