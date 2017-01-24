В Пензе проверят водителей общественного транспорта

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24 января 2017, 13:33Общество
25 января в Пензе пройдет мероприятие «Автоперевозчик».
Мероприятие направлено на предупреждение нарушений ПДД водителями, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе, отметили в пресс-службе областного УГИБДД.
В ведомстве также напомнили, что необходимо соблюдать ПДД всем участникам дорожного движения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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