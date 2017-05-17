В Пензе проверят места проведения вскрышных работ

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17 мая 2017, 12:03Общество
В связи со взрывом в одном из жилых домов в Волгограде глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил проверить места проведения вскрышных работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Заместители главы администрации Юрий Ильин и Ирина Ширшина получили поручение провести оперативный осмотр строительных площадок и мест проведения вскрышных работ на предмет соблюдения правил техники безопасности.
Об том сообщает пресс-служба городской мэрии.
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