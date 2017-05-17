17 мая 2017, 12:03Общество

В Пензе проверят места проведения вскрышных работ

В связи со взрывом в одном из жилых домов в Волгограде глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил проверить места проведения вскрышных работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Заместители главы администрации Юрий Ильин и Ирина Ширшина получили поручение провести оперативный осмотр строительных площадок и мест проведения вскрышных работ на предмет соблюдения правил техники безопасности.

Об том сообщает пресс-служба городской мэрии.

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/a90/570_380_2/a905a34cc48dc0624c3bab407b11ef24.jpg
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