В Пензе проверят, куда утекают доходы спортучреждений

В Пензе идет стабильное снижение объемов прибыли в бюджет. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина на аппаратном совещании в мэрии.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что правильно, когда доходы, получаемые от использования муниципального имущества, поступают в бюджет города, а не на нужды отдельных лиц.

«Необходимо проверить все учреждения, подведомственные комитету физической культуре, спорту и молодежной политике. Может выясниться много интересного»,- цитирует слова мэра пресс-служба городской администрации.

Виктор Кувайцев поручил Ольге Завьялкиной провести проверку финансово-хозяйственной деятельности детских спортивных школ, пишет ИА «Пенза-Пресс».