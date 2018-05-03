В Пензе проверят, куда утекают доходы спортучреждений

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03 мая 2018, 17:08Общество
В Пензе идет стабильное снижение объемов прибыли в бюджет. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина на аппаратном совещании в мэрии.
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что правильно, когда доходы, получаемые от использования муниципального имущества, поступают в бюджет города, а не на нужды отдельных лиц.
«Необходимо проверить все учреждения, подведомственные комитету физической культуре, спорту и молодежной политике. Может выясниться много интересного»,- цитирует слова мэра пресс-служба городской администрации.
Виктор Кувайцев поручил Ольге Завьялкиной провести проверку финансово-хозяйственной деятельности детских спортивных школ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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