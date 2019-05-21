В Пензе проверят, как соблюдается запрет на продажу алкоголя 23 мая

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21 мая 2019, 11:02Общество
На оперативном совещании в администрации Пензы 21 мая обсудили подготовку к Последнему звонку, который состоится 23 мая.
«В мероприятии примут участие 2000 одиннадцатиклассников и 4300 девятиклассников. Надо провести все на хорошем организационном уровне, а также чтобы все было безопасно. Мы издали постановление на ограничение продажи алкоголя в этот день, прошу провести рейды», - сообщил мэр Виктор Кувайцев.
Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Пензы Ольга Жовтяк сказала, что в каждом районе будут созданы оперативные группы, которые вместе с полицейскими должны контролировать соблюдение этого ограничения.
Главы администраций районов отметили, что Пенза готова к проведению праздника, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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