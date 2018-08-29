В Пензе проверили условия содержания несовершеннолетних правонарушителей

Общественный совет при управлении министерства внутренних дел России по Пензенской области проверил условия содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В центре временного содержания сейчас находятся восемь человек. Это дети, которые успели совершить проступки, которые относятся к категории административных правонарушений. За это, в частности, в ЦВС попали два мальчика. Остальные шесть направлены туда за общественно опасные деяния. Кто-то из них украл шоколадку из магазина, кто-то угнал велосипед.

Срок нахождения в этом учреждении, как правило, не превышает 30 суток. Кроме исключительных случаев, когда могут добавить еще 15.

«Есть примеры, когда ребята попадали сюда не один раз. Причиной, опять же, может стать неблагополучная семья», - сказала психолог ЦВС для несовершеннолетних нарушителей Елена Трудакова.

«Мы проверили спальни, столовую, спортивный зал, игровую комнату, библиотеку, туалеты и ванные», - рассказала член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.