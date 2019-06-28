В Пензе проверили условия содержания малолетних правонарушителей

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28 июня 2019, 19:42Общество
Работу центра временного содержания несовершеннолетних нарушителей проверили представители Общественного совета при региональном управлении МВД.
Они посетили один из корпусов, где не так давно сделали ремонт и обновили оборудование. На очереди - спортивный зал. Также общественники пообщались с детьми. Сейчас там находятся два подростка. Всего за первые полгода через центр прошли 48 несовершеннолетних. На время пребывания в центре для детей составляют режим дня. Отдельно для учебного времени и каникул.
«Здесь очень хорошие условия для содержания несовершеннолетних правонарушителей. Мы пообщались с детьми и педагогами. Очень примечательно, что ребята занимаются здесь творчеством», - сказала член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.
«В распорядке дня отведено место образовательным процессам и для занятий спортом, прогулок, индивидуальных профилактических мероприятий. Ежедневно с несовершеннолетними нарушителями работают воспитатели центра, проводят индивидуальные, групповые беседы», - рассказал заместитель начальника центра временного содержания несовершеннолетних нарушителей УМВД России по Пензенской области Виталий Чернышев.
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