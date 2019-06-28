28 июня 2019, 19:42Общество

В Пензе проверили условия содержания малолетних правонарушителей

Работу центра временного содержания несовершеннолетних нарушителей проверили представители Общественного совета при региональном управлении МВД.

Они посетили один из корпусов, где не так давно сделали ремонт и обновили оборудование. На очереди - спортивный зал. Также общественники пообщались с детьми. Сейчас там находятся два подростка. Всего за первые полгода через центр прошли 48 несовершеннолетних. На время пребывания в центре для детей составляют режим дня. Отдельно для учебного времени и каникул.

«Здесь очень хорошие условия для содержания несовершеннолетних правонарушителей. Мы пообщались с детьми и педагогами. Очень примечательно, что ребята занимаются здесь творчеством», - сказала член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.

«В распорядке дня отведено место образовательным процессам и для занятий спортом, прогулок, индивидуальных профилактических мероприятий. Ежедневно с несовершеннолетними нарушителями работают воспитатели центра, проводят индивидуальные, групповые беседы», - рассказал заместитель начальника центра временного содержания несовершеннолетних нарушителей УМВД России по Пензенской области Виталий Чернышев.

Общество
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