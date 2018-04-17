В Пензе проверили условия содержания малолетних правонарушителей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 апреля 2018, 19:51Образование
Общественный совет при управлении МВД России по Пензенской области проверил условия содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Для этого общественники отправились в центр временного содержания. Они посмотрели, как дети питаются, как проводят свободное время и как проходит учебный процесс. Члены совета пришли к выводу, что условия нахождения несовершеннолетних в этом учреждении соответствуют всем требованиям.
«Уверен, что на занятиях они не только обучаются конкретному предмету, но и получают нравственное воспитание, обучать этому - долг каждого преподавателя», - сказал член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Виктор Сторожев.
«Мы удовлетворены визитом. Дети тоже сказали, что им все нравится, кормят хорошо, мы посмотрели, рацион питания выше нормы», - отметила заместитель председателя общественного совета при управлении МВД России по Пензенской области Ольга Логвина.
17 апреля 2018, 19:56Пензенца подозревают в краже из магазина
17 апреля 2018, 19:53В Пензе нелегальные такси предложили отправлять на штрафстоянку
17 апреля 2018, 19:51В Пензе проверили условия содержания малолетних правонарушителей
17 апреля 2018, 19:31В Пензе «Дом.ru» организовал для детей «Космофест»
17 апреля 2018, 19:28В Пензе выясняют причины пожара в районе Тепличного
17 апреля 2018, 19:23В пензенском зоопарке появились детеныши кошачьих лемуров
17 апреля 2018, 19:19В Кузнецке прошел фестиваль юных художников и музыкантов
17 апреля 2018, 19:16Пензенцы на Радоницу штурмовали автобусы