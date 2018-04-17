17 апреля 2018, 19:51Образование

В Пензе проверили условия содержания малолетних правонарушителей

Общественный совет при управлении МВД России по Пензенской области проверил условия содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Для этого общественники отправились в центр временного содержания. Они посмотрели, как дети питаются, как проводят свободное время и как проходит учебный процесс. Члены совета пришли к выводу, что условия нахождения несовершеннолетних в этом учреждении соответствуют всем требованиям.

«Уверен, что на занятиях они не только обучаются конкретному предмету, но и получают нравственное воспитание, обучать этому - долг каждого преподавателя», - сказал член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Виктор Сторожев.

«Мы удовлетворены визитом. Дети тоже сказали, что им все нравится, кормят хорошо, мы посмотрели, рацион питания выше нормы», - отметила заместитель председателя общественного совета при управлении МВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Образование
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