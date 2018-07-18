В Пензе проверили условия содержания административных правонарушителей

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18 июля 2018, 19:53Общество
Во внимание пензенских общественников от управления МВД попали места содержания административных правонарушителей. Они побывали в одном из таких учреждений.
Общественники осмотрели комнаты для задержанных, а также кабинеты, где в отношении нарушителей составляют протоколы и устраивают личный досмотр. По словам сотрудников учреждения, ежедневно в дежурную часть в среднем доставляют от 10 до 12 человек.
«Существуют какие-то нормы, и они должны соблюдаться. Слава Богу, здесь все в порядке, люди содержатся в неплохих условиях. Меня, как и моих коллег, как раз это интересовало, потому что все может случиться, например, сердечный приступ у задержанного, отсюда вопрос - как быстро среагируют сотрудники в этой ситуации», - сказал член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Сергей Казаков.
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