В Пензе проверили условия пребывания студентов в общежитии колледжа

В колледжах Пензенской области стартовала «Декада первокурсников» (16+). Акция, в первую очередь, направлена на поэтапное знакомство студентов младших курсов с жизнью в учебных заведениях. Также в рамках акции специалисты проверяют условия пребывания студентов в общежитиях. Преподаватели колледжей вместе с представителями регионального министерства образования осматривают кухни, санузлы, душевые, а также учебные классы.

Здание общежития Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса заметно преобразилось. Студенты старших курсов удивлены обновлению, а первокурсники - в восхищении. Корпус стал не только теплым, но и красивым. Изменилось и внутреннее убранство.

«Мы провели косметический ремонт, покрасили двери, плинтуса и подготовили аудитории, чтобы детям было приятно заниматься», - рассказала комендант общежития Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Валентина Кукушина.

Чистота и порядок в комнатах - первое правило, которого должны придерживаться все постояльцы. Причем не только в жилых комнатах, но и в зонах общего пользования: душевых, санузлах, кухнях, коридорах. Для этого студенты даже составляют график дежурств.

«Между собой распределяем, например, я в понедельник дежурю, кто-то во вторник и так далее», - объяснила студентка колледжа Ольга Шиндялина.

Условия проживания проверили представители колледжа, а также сотрудники регионального министерства образования. Они следят за безопасностью подростков, а также за тем, соблюдаются ли санитарные нормы в общежитии.

«В идеале, на одного студента должно приходиться не менее шести квадратных метров, плюс кухня с достаточным количеством плит, а также комната общего пользования, для подготовки к занятиям и спортзал», - рассказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Оценив условия жизни студентов, представителей регионального министерства образования пригласили на занятия к психологам. Они во время акции «Декада первокурсников» ведут активную работу со студентами младших курсов. Признаются, что забот у них немало.

«Первый год - самый сложный, это период адаптации. Мы работаем и с родителями, когда они приезжают. Могут даже какое-то время здесь пожить, прийти на индивидуальные беседы и поучаствовать в тренингах», - сказала педагог-психолог Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Екатерина Базарова.

К совместному решению проблем первокурсников присоединяются и студенты старших курсов. Они уверены, что не только комфорт и чистота, но и поддержка с их стороны помогут новичкам быстрее освоиться и избежать трудностей.