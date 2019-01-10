В Пензе уборку снега проверили на соответствие новому ГОСТу

За работой коммунальных служб следит не только руководство города и области, но и инспекторы ДПС. Они проверяют, соответствует ли состояние пензенских дорог требованиям нового ГОСТа. Этот документ устанавливает сроки уборки магистралей после снегопада и в целом регламентирует порядок содержания дорог в зимний период.

Сотрудники ГИБДД организовали повторный рейд на место перекрестка проспекта Строителей и улицы Тернопольской. Накануне они побывали там, чтобы оценить качество расчистки проезжей части и пешеходных переходов. Предписание, отправленное в адрес ответственного за данный участок предприятия, осталось неисполненным. Теперь материалы будет изучать районный суд, чтобы вынести свое постановление.

Похожая ситуация - на проспекте Победы, сам пешеходный переход расчищен, но по бокам остались снежные валы.

И если пешеходам скопившийся снег вроде как не мешает, то водителям вовремя заметить людей за снежными кучами не всегда удается. Тем более новый ГОСТ требует, чтобы было чисто на расстоянии десяти метров от перехода. С момента окончания осадков на это дается несколько часов.

Также инспекторы обращают внимание на зауженность магистралей. Проверка показала, что даже на центральных улицах снегом, смешанным с грязью, занято по половине или по целой полосе. Добраться до второстепенных улиц, например, до улицы Толстого, снегоуборочная техника тем более не успевает. Водители стараются отнестись к этому с пониманием.

«Не на всех улицах, но на некоторых слишком много снега, поэтому убрать их сразу нелегко, так что не жалуюсь», - сказал житель Пензы Николай Ермилов.

Выявленные недостатки тщательно фотографируются. Эти материалы будет изучать суд, и принимать по ним решение. Всего по Пензенской области Госавтоинспекцией за последние сутки было выписано 57 предписаний об устранении нарушений.

«Также возбуждено девять административных расследований по части 1 статьи 12.34 КоАП. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей в отношении юридических лиц, и от 20 до 30 тысяч рублей на должностных», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Большинство из 12 выявленных в Пензе завалов, как показал рейд, никуда не делось. Свежие следы уборки лишь на пересечении улиц Некрасова и Пушкина. Правда, снег счищен не на десять метров, а лишь на шесть. В целом, предписания выполнены только на трех участках.