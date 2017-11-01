01 ноября 2017, 17:59Общество В Пензе проверили, тепло ли в детсадах после аварии Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 1 ноября посетил детсады, которые накануне попали в зону отключения тепла в связи с коммунальной аварией.

Так, 31 октября, в три часа дня произошел прорыв трубопровода по линии Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» на улице Вяземского. В результате без тепла остались жильцы домов по улицам 8 Марта, Островского, Карпинского, а также пять школ и семь детских садов, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты устранили последствия аварии и в 2.35 ночи обеспечили пуск теплоносителя. Проверить подачу тепла в детсады приехала комиссия во главе с градоначальником, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Ресурсоснабжающей компании удалось оперативно устранить порыв и восстановить теплоснабжение. Температура в зданиях соответствует нормам и мы можем быть спокойны за наших детей», – сказал Виктор Кувайцев.

Кроме того, он осмотрел место аварии и обратил внимание на необходимость своевременного завершения работ и благоустройства участка. Также Виктор Кувайцев поручил выяснить, почему тепловые сети расположены под зданием, добавили в пресс-службе.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_temperaturnyy_rezhim_v_detskikh_sadakh/

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