11 декабря 2017, 11:06Общество В Пензе проверили оформление улиц к празднику Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев с другими представителями городской власти совершили объезд областного центра, чтобы проверить оформление улиц к праздникам.

Так, на проспекте Победы на опоры наружного освещения установили новые световые консоли в виде салюта в цветах российского триколора, добавилась новогодняя иллюминация на улице 8 марта.

По информации пресс-службы мэрии, в этом году к существующему количеству элементов прибавилось более 200 консолей, которыми украсили световые опоры, и более 100 гирлянд для оформления деревьев.

На площади Ленина при наступлении подходящих погодных условий зальют каток. В основных местах массового пребывания горожан и возле крупных торговых центров, градообразующих предприятий установили живые ели.

Участников объезда порадовало праздничное оформление многих объектов торговли и общепита, организаций всех форм собственности, социально значимых объектов, но были выявлены и слабые места.

«Хотелось бы выразить благодарность тем предпринимателям, руководителям предприятий, которые с душой подошли к украшению фасадов зданий, привели в порядок прилегающие территории и подарили праздничное настроение своим сотрудникам и всем горожанам. У нас еще есть немного времени поработать, чтобы те участки, которые сегодня остались неохваченными, стали выглядеть ярче и красивее», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он поручил провести работу с представителями бизнес-структур, директорами промышленными предприятий, а также с руководством строительных организаций, чтобы проконтролировать украшение бюджетных учреждений.

Главы районных администраций получили задание заменить вышедшую из строя в результате коротких замыканий иллюминацию на участках, выявленных в ходе объезда, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Контрольный осмотр городских планируется провести в конце следующей недели.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dal_nedelnyy_srok_na_zavershenie_novogodnego_oformleniya_goroda/

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