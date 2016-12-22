В Пензе проверили места продажи пиротехники

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22 декабря 2016, 18:37Общество
Какой Новый Год без красочного огненного шоу – фейерверков, петард и бенгальских огней? Однако запускать салюты небезопасно. Напомнить об этом и проверить, соблюдаются ли нормы продажи и хранения пиротехнических изделий торговцами, отправились представители администрации города.
Товары только для взрослых. Чтобы убедиться в том, что салюты принесут пензенцам только радость и не станут причиной ожогов и травм, магазины, торгующие пиротехникой, посетили представители администрации города и общественники.
«Продажа должна производиться только продавцом-консультантом, специалистом. Ни в коем случае нельзя допускать покупателей к прилавкам, чтобы они брали пиротехнику», - сказал заместитель начальника МКУ «Управления по делам ГОЧС г. Пензы» Сергей Голенко.
Красочная упаковка салютов обещает потребителю незабываемое огненное шоу: «День города», «Мечты сбываются» и «Экзотика». Несмотря на русские названия, представленная на прилавках пиротехника - преимущественно не отечественного производства.
«Очень серьезная продукция. Несмотря на то, что китайская продукция в большинстве сертифицирована, но она также может взорваться. Могут погибнуть люди», - сказал председатель комиссии по общественной безопасности и защите прав граждан Пензенской городской Думы Юрий Зиновьев.
Спросить у продавца стоит не только сертификат. Покупателя в магазине должны ознакомить с инструкцией по применению салюта и мерами безопасности.
Что может произойти, если эти правила нарушить, пензенцы наглядно продемонстрировали прошлой новогодней ночью. Тогда в центре города от попадания петарды загорелся балкон жилого дома.
Руководство магазинов, где обнаружили мелкие недостатки, обещало все недочеты устранить. В ближайшее время торговцев пиротехникой с проверкой должны посетить и сотрудники Госпожнадзора.
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