27 июля 2017, 17:59Общество В Пензе проверили лесопарковые зоны Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил содержание лесопарковых зон.

В связи с наступлением пожароопасного периода он 27 июля организовал рабочий выезд. В поселке Ахуны обратил внимание на то, что в районе Пензенского агропромышленного колледжа вблизи жилого массива у леса не провели опашку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Все мероприятия по опашке, в том числе - в этой зоне, рядом с Ново-Западным кладбищем, необходимо провести до конца текущей недели», - поручил Виктор Николаевич.

Сейчас в городе вспахали уже более 100 км, - в частности, все зоны, прилегающие к детским оздоровительным лагерям. Кроме того, ликвидируются аварийные, сухие деревья вдоль проезжей части, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

«Несмотря на то, что уже сделано, работы еще много», - подчеркнул Виктор Кувайцев и дал задание своевременно исполнить все поручения.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_vyezd_po_voprosu_soderzhaniya_lesoparkovykh_zon/