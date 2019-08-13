В Пензе проверили качество воды из-под крана в детсадах и больницах

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13 августа 2019, 15:37Общество
В ООО «Горводоканал» сообщили результаты внеплановой проверки водопроводной воды в Пензе.
По данным специалиста по связям с общественностью организации Марии Асельдеровой, в ходе четырехдневной проверки был проведен отбор проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели в нескольких детских садах и поликлиниках города.
Согласно экспертному заключению центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области от 5 августа, все пробы питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения, отобранные в разных муниципальных учреждениях города, соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим, органолептическим и количественным химическим показателям, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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