13 августа 2019, 15:37Общество

В Пензе проверили качество воды из-под крана в детсадах и больницах

В ООО «Горводоканал» сообщили результаты внеплановой проверки водопроводной воды в Пензе.

По данным специалиста по связям с общественностью организации Марии Асельдеровой, в ходе четырехдневной проверки был проведен отбор проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели в нескольких детских садах и поликлиниках города.

Согласно экспертному заключению центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области от 5 августа, все пробы питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения, отобранные в разных муниципальных учреждениях города, соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим, органолептическим и количественным химическим показателям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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