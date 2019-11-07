В Пензе проверили интервал движения автобусов на ост. «Автоколонна №1546»

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07 ноября 2019, 16:38Общество
Мэр Пензы Андрей Лузгин поручил провести проверку графика движения общественного транспорта на остановке «Автоколонна №1546» по направлению в центр города.
Такое поручение было дано, чтобы проверить обеспеченность транспортом граждан после закрытия Бакунинского моста на реконструкцию. На место 6 ноября прибыли сотрудники управления транспорта и связи Пензы. С 8:10 до 9:20 они мониторили интервалы движения автобусов и маршруток №9к, 9м, 20, 59, 82с, 88т, 93, 99.
«В ходе проверки установлено, что графики в целом соблюдались, фактов значительного увеличения интервала движения на указанных маршрутах не выявлено. Количество автобусов и их вместимость соответствовали существующему пассажиропотоку», - сообщила начальник управления Юлия Еремина на своей странице в Facebook, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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