05 мая 2017, 14:29Общество В Пензе проверили готовность площадок к празднованию 9 Мая Пенза продолжает подготовку ко Дню Победы. В 2017 году празднования начнутся у Монумента воинской и трудовой славы и продолжатся на Юбилейной площади у филармонии. Эти площадки должны быть полностью готовы к тому, чтобы принять тысячи зрителей. Пензенские чиновники определили фронт работ на ближайшие дни для подготовки к масштабному торжеству.

До 9 Мая остались считанные дни. День Победы в 2017 году Пенза будет праздновать широко. Руководители города и области на ногах с раннего утра. Последние приготовления обсудили на месте - у Монумента воинской и трудовой славы.

Город начали украшать цветочными композициями и красно-желтыми флагами. Праздничные мероприятия начнутся накануне Дня Победы, 8 мая. В 17.00 на улице Карпинского откроют сквер «Бессмертного полка». Благоустройство завершено, осталась финальная деталь — информационные стенды. В новом сквере постоянно будет работать выставка фотографий, которые расскажут об истории этого движения на Сурской земле.

«Есть еще небольшой объем работ. Коллеги заверили, что сегодня там все доделается. Останется его сопроводить информацией. Композиции с фотографиями будут иметь возможность меняться с годами. Мы сейчас там разместим 14,15,16 годы, потом добавим 17-ый год. Будет постоянно действующая фотосессия, мы со своими детьми, внуками можем всегда посмотреть, как это происходило в городе и насколько это нам необходимо сегодня», - рассказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Около Монумента боевой и трудовой славы отремонтируют дорожное покрытие, ведь сюда придет рекордное количество людей. 9 мая с улицы Коммунистической двинется 20-тысячная колонна «Бессмертного полка». Здесь же побегут участники традиционной эстафеты.

Комплекс «Журавли» тоже приведут в порядок. Подсветку уже проверили, остались последние штрихи.

Рядом с Монументом боевой и трудовой доблести оборудуют 800 мест размещения почетных гостей. Их займут ветераны Великой Отечественной войны. За каждым из них закреплен сопровождающий и автомобиль, пожилых людей доставят прямо к месту празднования.

Зрителей, которые придут посмотреть на торжество, разместят со стороны улицы Ленина. Чтобы всем было видно происходящее, установят несколько больших экранов.

Во второй половине дня от Монумента боевой и трудовой славы праздник переместится на другие городские площадки.

«С 13.00 на Юбилейной площади начнется праздничный марафон, который продлится до 20.00», - сообщила начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Около филармонии тоже установят экраны, чтобы все посетители смогли увидеть концертную программу и финальный салют.

В праздновании Дня Победы примут участие несколько тысяч зрителей. Поэтому большое внимание уделят безопасности — на крупных праздничных площадках установят турникеты, в местах скопления людей будут дежурить сотрудники полиции.

Общество

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