13 октября 2017, 16:32Общество В Пензе проверили благоустройство дворов С 5 по 12 октября в Пензе сотрудники Госжилстройтехинспекции провели 50 выездных проверок управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.

По результатам выдали шесть предписаний по благоустройству придомовых территорий по шести многоквартирным домам.

«Сроки исполнения всех предписаний находятся под контролем управления», - сообщает пресс-служба Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

Всего за 2017 год было составлено и направлено в суд 32 протокола на должностных лиц за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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