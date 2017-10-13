В Пензе проверили благоустройство дворов

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13 октября 2017, 16:32Общество
С 5 по 12 октября в Пензе сотрудники Госжилстройтехинспекции провели 50 выездных проверок управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.
По результатам выдали шесть предписаний по благоустройству придомовых территорий по шести многоквартирным домам.
«Сроки исполнения всех предписаний находятся под контролем управления», - сообщает пресс-служба Госжилстройтехинспекции Пензенской области.
Всего за 2017 год было составлено и направлено в суд 32 протокола на должностных лиц за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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