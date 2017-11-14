В Пензе проверили антитеррористическую защищенность стадиона «Зенит»

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14 ноября 2017, 11:07Общество
Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Пензы проверили антитеррористическую защищенность на стадионе футбольного клуба «Зенит».
Так, в ходе проверок участники обнаружили многочисленные нарушения в организации пропускного режима на объект с массовым пребыванием людей.
«В связи с этим руководителю охранной организации внесли представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрении», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Напомним, реконструкцию спортивного объекта проводят в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. Стадион может стать тренировочной площадкой одной из команд-участниц, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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