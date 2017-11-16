16 ноября 2017, 19:52Общество В Пензе провели уникальную операцию по протезированию кисти В Пензе впервые установили активный 3D-печатный протез. Его разработали специалисты из Сколково. Искусственные конечности производит московская компания, которая единственная в России специализируется на детских протезах. Маленьким пациентом из Пензы стала трехлетняя девочка Вика. У нее врожденный дефект кисти. Уникальную операцию провели на базе Пензенского протезно-ортопедического центра.

Немного стесняясь, но со счастливой улыбкой трехлетняя Вика рассказывает стихи и поет песни перед незнакомцами и видеокамерой. У нее важный день - всего через пару часов жизнь девочки станет заметно легче. У малышки аплазия правой кисти, поэтому рисовать, играть и держать ложку она училась левой рукой.

«Мы не старались делать из этого какой-то особой проблемы, или наоборот. Само собой, мы объясняли, что такая родилась, у кого-то две ручки, а у нее - одна и стараемся не акцентировать на этом внимание. Она также общается с детьми в садике и песочнице», - рассказал папа Вики Олег Проскура.

Теперь жизнь малютки изменится. Все - благодаря уникальному протезу. Его разработали российские специалисты из Сколково. Кисть изготовили с помощью 3D-моделирования, то есть напечатали на 3D-принтере. Такая технология позволяет изготовить сложные элементы и легко адаптировать протез. Уже два года их изготавливает компания «Моторика» из Москвы - единственная в России. За это время они провели около 200 протезирований почти во всех регионах. В Пензе – впервые.

«Его уникальность в том, что до этого момента в России в принципе были проблемы с активными кистями, были предплечья, но кисти не особо разрабатывались. Размеры снимаются дистанционно, и мы сами приезжаем на первое протезирование в регион, чтобы обучить этому специалистов», - объяснил специалист компании-резидента Сколково Илья Меерович.

Уникальность и в том, что цвет и дизайн протеза дети выбирают сами. Таким образом, медицинское устройство становится похожим на супергеройский гаджет и уже не так напоминает об инвалидности. Вика выбрала розовый цвет, а еще на протезе напечатали ее любимого персонажа - котенка по имени Гав. Стоимость устройства - 100 тысяч рублей, но девочке сделали протезирование бесплатно. Средства собрали с помощью благотворительного фонда «Святое дело»

Теперь с помощью протеза Вика сможет брать любые предметы своей правой рукой. Однако сначала придется привыкнуть к устройству и научиться им пользоваться.

Общество

просмотров 92

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: