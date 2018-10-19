В Пензе провели круглый стол по вопросу насилия в молодежной среде

Активисты молодежных организаций Пензы призвали экстренно собраться представителей колледжей, вузов, отделов образования и медицины на круглый стол по следам трагедии в Керчи. Главным стал вопрос, что делать с насилием в молодежной среде.

Участники круглого стола вошли в здание Дома молодежи строго через рамки металлодетектора. И разговоры о безопасности начали именно с этого момента. По следам трагедии в Керчи, с просьбой обсудить вместе, что делать с агрессией нового поколения, молодые активисты обратились к представителям колледжей, образования, медицины и охраны общественного порядка.

«Конечно, в нашем колледже есть вахтер, а с 1 ноября будут сидеть представители ЧОПа, но этого недостаточно. Металлоискатели - это хороший вариант, потому что с собой можно пронести что угодно, мы же не можем всех останавливать для проверки содержимого сумок», - сказала педагог-организатор Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Ольга Дрожинова.

Одна из первых поднятых за круглом столом тем - недоверие подростков к старшим. Заметив агрессию у своих одногруппников, молодые люди далеко не всегда обращаются к родителям и педагогам, которые способны помочь. И жестокость от чувства бесконтрольности только растет. Министр образования Пензенской области Александр Воронков констатирует, что невозможно больше мириться с нынешним положением дел.

«Молодые люди решают различные вопросы и конфликтные ситуации через насилие, на это нельзя не обращаться внимания и терпеть», - отметил он.

А вот голос молодежи говорит еще о том, что подростку нужно осознавать свою нужность и важность. Активисты призывают своих же сверстников не замыкаться в себе и увидеть, что для них открыты дороги.

«Конечно, основная причина детской ненависти - это отсутствие возможности самореализации. В регионе - множество молодежных организаций, которые способны помочь им в этом», - рассказал секретарь молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Алексей Покаев.

Но взгляд сверстников и педагогов - это во многом все же внимание со стороны. Специалисты и молодежь сошлись во мнении, что первыми заметить агрессию могут родители. Ведь в теории, именно они - первые, кто может помочь трудному подростку.

Ответить на вопрос, почему колоссальную подготовку студента в Керчи к взрыву и расстрелу не заметили ни близкие, ни одногруппники, ни правоохранительные органы - ответить сейчас, конечно, уже невозможно. Память погибших в политехническом музее собравшиеся почтили минутой молчания.