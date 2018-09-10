В Пензе провели дополнительный день презентации спортшкол

В год 100-летия системы дополнительного образования в Пензе в течение первой недели сентября дважды организовали акции-презентации спортивных школ, учреждений и федераций спортивной направленности. 9 сентября показательные выступления атлетов прошли на улице Московской.

Юные каратисты продемонстрировали приемы, которыми обучились в спортивной школе. Лучший возраст для начала занятий, говорят тренеры, - шесть-семь лет, чтобы к 12-ти можно было подготовиться к состязаниям всероссийского уровня.

«Раньше родители приводили и говорили, что им не нужны медали, главное, чтобы ребенок был здоровым, то есть занимались карате в целях оздоровления. Сегодня иначе, спрашивают, будем ли мы ездить на соревнования», - рассказал старший тренер СДЮСШОР «Витязь», президент всестилевой федерации карате Пензенской области Александр Бурментьев.

Сергей Первушкин занимается баскетболом уже шесть лет и пока ничуть не пожалел о своем выборе.

«Баскетбол развивает скорость, ловкость и хорошую реакцию. Нужно быстро бегать, перемещаться из одной части площадки в другую», - рассказал он.

Это вторая спортивно-массовая акция с начала сентября. Первая прошла на Юбилейной площади и объединила 2000 жителей города. В спортивные секции записались около 400 человек.

«Мы не делали ставку на количество людей, просто дали детям дополнительную возможность записаться в секции», - сказал начальник управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

В рамках акции все желающие смогли получить информацию о кружках, а также записаться в понравившиеся спортивные школы или секции. На интерактивных площадках гости могли испытать себя в определенном виде спорта.