В Пензе проведут международный форум инженеров

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07 июня 2019, 15:04Общество
7 июня в Санкт-Петербурге подписали соглашение между правительством Пензенской области, Союзом машиностроителей России, Лигой содействия оборонным предприятиям и Федеральным агентством по делам молодежи.
Документ предполагает, что стороны обязаны совместно подготовить и провести международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», который должен состояться в июле 2020 года, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
«Мы побуждаем руководителей ведущих предприятий Пензенской области, в том числе и входящих в Союз машиностроителей России, активнее участвовать в социальных проектах, прежде всего связанных с подготовкой кадров. Это выгодно всем: региону, который получает значительное усиление трудового ресурса; промышленникам, которые готовят вместе с вузами кадры для себя; молодежи, которая таким образом имеет возможность реализовывать свои таланты на родине, а не искать счастья в других городах», - отметил губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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