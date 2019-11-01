В Пензе проведут мастер-класс по уходу за тяжелобольными

В четверг, 7 ноября, состоится очередное мероприятие в рамках еженедельных лекториев о здоровье и медицине. На этот раз жителей региона приглашают на беседу с главным внештатным специалистом областного минздрава по паллиативной помощи Венерой Золкорняевой, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Обучающий семинар, прежде всего, организован для тех, кто ухаживает за тяжелобольными родственниками. Для присутствующих проведут не только теоретическое занятие, но и покажут мастер-класс.

«Как правильно осуществлять уход за неподвижным человеком, как правильно кормить его, можно будет узнать в рамках нашей встречи», - цитирует пресс-служба областного минздрава Венеру Золкорняеву.

Семинар начнется в 15 часов в конференц-зале гериатрического центра Областного госпиталя для ветеранов войн на проспекте Победы, 122Б. По традиции, за час до мероприятия заработает площадка центра здоровья, специалисты которого будут измерять артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови. Помимо этого, все желающие смогут обратиться к медицинским психологам в рамках консультативного приема.

Участие бесплатное. Возрастные ограничения – 6+.

Напомним, ранее прошли аналогичные встречи с неврологом Алексеем Булановым, эндокринологом Екатериной Князькиной, гериатром Еленой Гринчук, кардиологом Еленой Володиной и инфекционистом Джамилей Курмаевой.